شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: قانون تنظيم العمل الأهلي يتيح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية جولات بين المحافظات لوزيرة التضامن الاجتماعىنيفين القباج التى قامت بزيارة محافظتى الشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الداخلية التىعقدتها بديوان الوزارة، نستعرضها تفاصيلها

واكدت القباج خلال التقرير الاسبوعى أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحققدون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.

وأكدت أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعياتالأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا منالتيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة ، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التيتسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها ، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.