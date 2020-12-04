شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شبين القناطر يتابع أعمال التنقيب عن الآثار بمنطقة تل اليهودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، يرافقه المهندس علاء حسنى نائب رئيس المدينة، أعمال التنقيب عن الآثار والتى تتم بمنطقة تل اليهودية بمعرفة منطقة آثار القليوبية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن أعمال التنقيب تتم على قدم وساق حتى يتم الانتهاء منها فورا، وفى حالة إثبات عدم وجود آثار ستسلم فورا للمحافظه للتخصيص للنفع العام.

كما تابع «المحمدى» أعمال اللجنه المشكله لمراجعة قرارات التخصيص التي تم صدورها لمشروعات ستقام على اراضى املاك الدوله بالمدينه والقرى ومدي الالتزام بالنشاطات التي تم تخصيصها ومنها مستشفى بقرية الشوبك وتتبع إحدى الجمعيات الأهليه.

وقرر رئيس المدينه تشكيل لجنه مشتركه من مسؤلي أملاك الدوله لمراجعه الأملاك غير المستغله في القرى بها تنفيذا للقرارات الوزاريه بفحص أصول الدوله الغير مستغله وعرض تقرير تفصيلي بالنتائج على وجه السرعه للعرض على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر للتوجيه باللازم.

منطقة تل اليهوديه فى شبين القناطر

منطقة تل اليهوديه فى شبين القناطر

منطقة تل اليهوديه فى شبين القناطر