شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة وغلق 18 منشأة غذائية غير مرخصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية- بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، وبالاشتراك مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز الحسينية، وأولاد صقر وفاقوس، وكفر صقر- حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين لضمان وصول الغذاء آمنا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٨ منشآت غذائية تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ١٠ منشآت بمركز فاقوس، و٤ منشآت بمركز كفر صقر، ومنشأتان بمركز أولاد صقر، ومنشأتان بمركز الحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن و٢١٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٠٢ كجم أغذية بالمنشآت الغذائية بمركز فاقوس، و٢٣٥ كجم بأولاد صقر، و٢٠٠ كجم بالحسينية، و٧٨ كجم بكفر صقر، كما تم سحب ٥٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٧٩ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة .

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.