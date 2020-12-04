شكرا لقرائتكم خبر عن «من الكبائر».. عالم أزهري: مروجو الشائعات عبر وسائل التواصل يطبق عليهم حد الحرابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما من يخوضوا في أعراض الناس بأنهم يرتكبون كبيرة من الكبائر.

وقال النجار، خلال حواره مع الإعلامى محمد جاد في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، إن من يخوض في أعراض الناس عبر مواقع التواصل يُطبق عليه حد الحرابة لأنه يساعد على نشر الفاحشة في المجتمع.

وأضاف: «من يتبع عورات الناس ستُتبع عوراته أيضا»، لافتا إلى أن حكم الإسلام بإقامة الحد على الخائضين في الأعراض لمنع من تسول له نفسه أن يفعل ذلك أن لا يفعل.