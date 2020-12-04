شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة فى اليوم العالمى.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه فى ناحية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوي الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

كما تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة،التي تقدمهاالوزارة،وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض،وذلك لإبراز المصنوعات،والمشغولات،التي يقوم بإنتاجهاالأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، كماتحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية،وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيهمن بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقةتتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.