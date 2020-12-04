شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 5 مليارات جنيه دعم نقدى لـ1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات مهمة لوزير المالية، وكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع زيزو لاعب الزمالك، فضلاً عن تقارير فنية واقتصادية متنوعة.

الداخلية تضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة

نجحت مباحث الأحداث بالداخلية في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر.

مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس مصر

رصد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه لبطل كأس مصر فى المباراة المقرر لها غدا السبت، والتى تجمع الأهلى وطلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

دراسة أمريكية: لقاح مودرنا المحتمل لكورونا يمنح مناعة لمدة 3 أشهر

أظهرت دراسة بحثية للمعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى أن لقاح شركة مودرنا المحتمل لفيروس كورونا، الذى تقول الشركة إنه ثبت مؤخرًا أن فاعليته 94% يتسبب فى إنتاج جهاز المناعة البشرى لأجسام مضادة قوية تدوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

"الخليج 365 "داخل مدينة العلمين لرصد مشروعات أكبر مدينة سياحية عالمية على مساحة 152 ألف فدان.. إنجاز 40% من الأعمال وتشييد هيكل 15 برجا بتكلفة 38 مليار جنيه.. وحجم الإيرادات يصل إلى 240 مليار جنيه حتى الآن

"العلمين" مدينة السحر والجمال، بوابة مصر على شمال أفريقيا لأوروبا، تلك المدينة التى يتم العمل بها على قدم وساق حاليا لتتحول من حقل ألغام إلى مدينة سياحية عالمية تستقطب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وزير المالية: نستهدف الاستماع لكل المواطنين والسعى لتحسين مستوى معيشتهم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.

وفاة النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب في الدقهلية بعد صراع قصير مع المرض

توفى منذ قليل النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام. و لفظ النائب أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث أصيب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.

حقيقة مفاوضات أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع زيزو الزمالك

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن مفاوضات الأهلى عن طريق أمير توفيق، مدير تعاقدات القلعة الحمراء، مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، وتحدثت بعض التقارير عن دخول وكيل لاعبين طرفاً فى الصفقة بعدما عرض على الأهلى ضم اللاعب خلال الأيام الماضية بعد فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضى.

عروس الجنة.. "غادة" خرجت بصحبة خطيبها لدعوة صديقاتها لحفل زفافها فعادت جثة قبل 3 أيام من العرس.. سيارة ربع نقل تصدم سيارتها وتشعل النار بها ونجاة خطيبها.. الأهالى يشيعون جنازتها وسط دعوات الرحمة ودموع الوداع

3 أيام فقط كانت تفصل بينها وبين ما تتمناه كل فتاة، أن ترتدى فستانها الأبيض، وتجلس بجوار عريسها، التى كانت تنتظره فارسا يرتدى بدلة سوداء، على حصان أبيض، يخطفها إلى شقة الزوجية، البيت الذى سيتشاركان فيه أحلامهما، ويضم طموحهما فى سعادة وسكينة.

"غادة" الفتاة العشرينية، جمعها القدر مع شاب سعى للارتباط بها، تقدم لخطبتها ولقى استجابة وقبول من أفراد أسرتها، وخلال تلك الفترة رسمت غادة وخطيبها مسار مستقبلهما، وبيتهما الذى اتفقا على بنائه، طوبة من السعادة، وأخرى من الاجتهاد، ومرت فترة الخطوبة فى هدوء، حتى اقترب الموعد المتفق عليه لإقامة حفل الزفاف.

الملياردير الأمريكى محمد حديد يزور الأهرامات بعد حضوره افتتاح مهرجان القاهرة

زار الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد منطقة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وذلك خلال رحلته الحالية إلى مصر لحضور مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، والتى حضر حفل افتتاحها ونشر عدة صور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق على فيديو من حفل الافتتاح عبر حسابه قائلا، "على الجانب الآخر من الواقع"، ومازح عدد من المغردين المصريين حديد على التعليقات، فقال أحدهم: "أهلا بيك فى مصر بس مش تجيب جيجى وبيلا معاك".

التضامن: 5 مليارات جنيه دعم نقدى لـ1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، وذلك فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة إنه فى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.