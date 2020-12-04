شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تقدم 8000 استشارة طبية عن بعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 8000 استشارة طبية عن بُعد، ومجانًا لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد والمسجلين بالمنظومة الجديدة فى محافظة الأقصر، عبر تطبيق البالطو، وذلك منذ بداية إطلاق مبادرة "اطمن" فى 19 من أغسطس الماضى وحتى الآن.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن إجمالى الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد بلغت 6.426 آلاف استشارة، فيما بلغت الاستشارات الطبية المقدمة للمسجلين بمحافظة الأقصر 1.660 ألف استشارة، وذلك فى مختلف التخصصات الطبية التى تدعمها المبادرة، وهى "طب الأسرة، الباطنة، القلب، التغذية، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية".

وأضافت الهيئة، أن تطبيق البالطو عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد عن بُعد ومجانًا مع 93 من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، سواء عن طريق الاستشارات النصية والتى بلغ عددها حتى الآن 6.661 آلاف استشارة، أو عن طريق استشارات الفيديو وبلغ عددها 3.425 آلاف استشارة منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وتابعت الهيئة، أن عدد الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمرضى المنتفعين أو المسجلين بالتأمين الصحى الشامل بمحافظتى بورسعيد والأقصر، بلغت 1341 استشارة فى تخصص أمراض الباطنة، 1105 استشارة تغذوية، 1191 استشارة فى أمراض النساء، 958 استشارة أطفال، بالإضافة إلى 1183 استشارة نفسية، 862 استشارة جلدية، 751 استشارة فى تخصص طب الأسرة و 695 فى تخصص أمراض القلب.

جدير بالذكر، أن مبادرة "اطمن" قد أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية فى أغسطس الماضي، بالتعاون مع أكبر مجموعة مستشفيات من القطاع الخاص ومع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية أونلاين، وذلك لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد فى إطار التحول الرقمى لخدمات الهيئة وتماشيًا مع أهداف ورؤية مصر 2030 بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن وحصوله عليها بسهولة ويٌسر.

كما أنه يتم تسجيل المنتفع بالتأمين الصحى الشامل على تطبيق البالطو/ElBalto عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازى ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذى يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة نصية على التطبيق يتم الرد عليها فى أقل من 24ساعة.