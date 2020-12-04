شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير شحنة بيض مائدة طازج إلى دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول نشاط وحصاد القطاع خلال أسبوع.

وتضمن التقرير إصدار 363 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما تمت الموافقة على تسجيل 136 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 89 محلية، 47 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

كما تضمن التقرير الموافقة على تصدير 360 ألف بيضة مائدة طازج إلى دولة الإمارات العربية من خلال اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، والإشراف على إعدام كمية 500 طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.

فضلاً عن إصدار 15 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى بالإضافة الى تنظيم 3 ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات "الشرقية - كفر الشيخ -الإسكندرية" لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة "المشروع القومى للبتلو - المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان - توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق".

واستمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو لدراسة اى مشكلات رعائية او صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأضاف "سليمان"، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة قام أيضا باجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 11 مصنع من مصانع الاعلاف بمحافظات "القليوبية – السويس – الغربية – الجيزة - الشرقية" للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات تحقق اعلى معدلات أداء سواء للحيوان او الدواجن او الاسماك ومتابعة انشاء وتجهيز مراكز تجميع الالبان الخاصة بالقطاع طبقاً للمواصفات القياسية فى محافظات "سوهاج – اسيوط – المنيا – جنوب سيناء" وأيضا عمل الدراسات الفنية لإنشاء 2 مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة فى محافظة الوادى الجديد فضلا عن تشكيل لجان للمرور المفاجئ على بعض مصانع الاعلاف بمحافظات الوجه القبلى والبحرى لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.