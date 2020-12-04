شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تحويل الطلاب المشتبه فى إصابتهم بالسمنة لعيادات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إجراء المسح الطبى للطلاب بالمدارس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

ويشار إلى مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد "ممرضة، فنى معمل، وإدارى"، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.