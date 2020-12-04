شكرا لقرائتكم خبر عن لجان من التأمينات لمتابعة صرف معاشات ديسمبر وتذليل أى عقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات ديسمبر، من خلال اللجان المنوطة بمتابعة عمليات الصرف وتدليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأنه منذ بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

‏‎وشدد عوض، على أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

‏‎وفى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة على استمرار العمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.