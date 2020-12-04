شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسحب عائمات نيلية غير مرخصة تحجب رؤية النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ مخطط تطوير لشارع النيل، وتحقيق الرؤية البصرية الجمالية للمواطنين لمسار كورنيش النيل، قامت المحافظة بتنفيذ عدد 2 قرار إزالة لعائمات نيلية غير مرخصة بالتنسيق بين حى العجوزة وإدارة الملاحة الداخلية بمديربة الطرق والهيئة العامه لحماية وتطوير النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حيث تم سحب العائمات بمعدات هيئة النقل النهرى .

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول شارع النيل لحين البت فى مدى التزام تلك المنشآت بشروط التراخيص الممنوحة .

كما كلف محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل مع مديرية الامن والمسطحات المائية وقطاع حماية النيل لاتخاذ اللازم نحو سحب العائمات المخالفة والإزالة الفورية لاى تعدى على الاراضي طرح النيل .

وفى نفس الاطار شدد محافظ الجيزة على الشركة المسئوله عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للاعمال وسرعة الانتهاء منها لما للطريق من أهمية مرورية موجها انذار شديد بتوقيع غرامات تـأخير فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها .

يُذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشى سياحي فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.