شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات للتأكد من إجراءات الوقاية من كورونا فى أسواق الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى، أسواق المواشى فى المحافظات والإشراف البيطرى الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالإشراف البيطرى الكامل على أسواق المواشى من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الاسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أى حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطرى معها وكذلك الاشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأى موجة ثانية محتملة لتفشى فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلى الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

ووفقا لمنشور رسمى تم تعميمه على كافة القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، تم التشديد على ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة فى كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، واجهزة كشف الحرارة على كافة الابواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحدائق العامة "الأورمان، الاسماك، حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات"، شدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بهذه الحدائق والمترددين عليها بارتداء الكمامات، داخل الحدائق والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، كذلك مراعاة عدم حدوث تكدس او زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الابواب لحماية المواطنين.