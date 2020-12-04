ضبط موظفين بشركة نقل اختلسا أموال ماكينات الصرف الآلي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بشركة نقل أموال اختلسا أموال ماكينات الصرف الآلي في الجيزة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محام بإحدى شركات نقل الأموال ضد شخصين لاكتشاف قيامهما باختلاس مبلغ مالي من أموال الشركة وذلك من خلال قيام الشركة بجرد الخزينة عهدة أحدهما.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام كلٍ من أمين خزينة الشركة، مُشرف تغذية ماكينات الصراف الآلي بالشركة؛ باستغلالهما طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفي كون الأول يشغل أمين خزينة الشركة واستلام الأموال المرتجعة من ماكينات الصراف الآلي حال تغذيتها بمبالغ مالية جديدة بمعرفة الثاني، وقاما بالاتفاق فيما بينهما على اختلاس مبلغ مالي مرتجعة من الأموال المرتجعة من ماكينة صرف أحد البنوك بالجيزة.

واستلم الثاني كافة المبالغ المرتجعة من تلك الماكينة حال قيامه بتغذيتها بمبالغ جديدة وقام الأول بتحرير محضر جرد بالمبالغ دون إثبات المبلغ المختلس المشار إليه ولم يقم بإيداعه خزينة الشركة محل عمله واقتسما المبلغ سوياً.

تم استدعاء المتحر عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.