مأمورية مركز الغنايم توقع سائق النقل بـ 120 طربة حشيش في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على سائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة أسيوط. كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام داخل سيارة ربع نقل قيادة ( سائق – مقيم بمحافظة سوهاج). وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بكافة مراكز وأقسام الشرطة.

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