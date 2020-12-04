ضبط شخص روج لممارسة الشذوذ الجنسي عبر الإنترنت في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص روج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات.