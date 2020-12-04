رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. منها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (كماليات سيارات - بضائع أجنبية الصنع).

في مجال الأمن العام ضبطت القوات قضية أبرزها 30 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وشملت القوات ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية "تزوير".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.