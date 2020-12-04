شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ناصر: تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منشاة هديب خلال الشهرين القادمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، إن المحافظ الدكتور محمد غنيم، أمر بإدراج قرية منشاة هديب بمركز ناصر ضمن القرى الذي سيجري تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها خلال الشهرين القادمين باعتبارها أولوية قصوى، خاصة بعد تكرار شكوى الأهالي من مشكلة الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية بها.

وأضاف أن مشكلة المنازل الغارقة جراء المياه الجوفية انتهت تماما بسبب عاملين؛ الأول سيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة التي عملت على شفط المياه من 15 منزلا، والعامل الثانى انخفاض مناسيب نهر النيل لأن القرية مجاورة للنيل.

وأشار «يوسف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن إدراج القرية في خطة الصرف الصحى جاء بعد اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الذي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتيرالعام، ولفيف من القيادات التنفيذية.

كانت «المصرى اليوم» نشرت قصة غرق أكثر من 50 منزلا وانهار منزلين وتصدع 3 اخرين في قرية منشأة هديب، التابعة لمركز ناصر، بمياه «غير معلومة المصدر»، كما ان عدد من الاسر لجأوا إلى نقل اسرهم واثاث المنازل إلى ذويهم في القرى المجاورة للمعيشة لحين إنتهاء مشكلة تسرب المياه التي وصلت إلى داخل المنازل.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية