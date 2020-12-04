شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ربة منزل ورضيعها بتسمم غذائي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أُصيبت ربة منزل ورضيعها بتسمم غذائي إثر تناول وجبة منزلية فاسدة بالمنيا. وتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير مستشفي مطاي المركزي، بوصول سهام وجيه إبراهيم، 30 سنة، ربة منزل، ورضيعها أحمد خلف محمود، عام واحد، مقيمين بمنشية مطاي، مصابين بتقلصات معوية، ادعاء تناول وجبة غذاء منزلية فاسدة. وتم إجراء الإسعافات العاجلة لربة المنزل ورضيعها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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