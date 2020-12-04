شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم زيارة للملحقين الدبلوماسيين الجدد لهيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية زيارة للدفعة ٥٢ من الملحقين الدبلوماسيين الجدد إلى هيئة قناة السويس في ٢ ديسمبر الجاري، حيث استقبل الفريق أسامة منير ربيع رئيس مجلس إدارة الهيئة وفد المعهد برئاسة السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك بمقر مبنى المارينا الجديدة بمدينة الإسماعيلية.

وصرح السفير خالد راضي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون مع هيئة قناة السويس في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، وكذلك استكمالاً لبرنامج الزيارات الداخلية الخاص بالملحقين الدبلوماسيين الجدد، وذلك لتعريفهم بهيئة قناة السويس ونشأتها ومراحل تطورها، بما في ذلك المشروعات الخدمية اللوجستية بمنطقة القناة ودورها الهام في ضمان سير وانتظام الملاحة بها.

وأكد السفير راضي أن مصر تفتخر بوجود مرفق بمستوى هيئة قناة السويس على أرضها، باعتباره وسيلة النقل والتجارة الرئيسية بين الشرق والغرب، مضيفاً أن المستوى الاحترافي لإدارة قناة السويس يعكس مدى حرص الدولة على التطوير المستمر للارتقاء بمؤسساتها وهيئاتها ومرافقها. كما أشاد بمشروع القناة الجديدة، والذي تعددت إيجابياته سواء كانت على الجانب الاقتصادي أو على المستوى السياسي، وأوضح أن مشاهدة الدبلوماسيين الجدد لهذا المشروع القومي على أرض الواقع سيترك أثراً إيجابياً في صقل خبراتهم، وسيساهمون في الترويج لهذا الإنجاز في دول العالم المختلفة.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع على أن القناة الجديدة تعد نموذجاً ناجحاً للإنجازات القومية التي حققتها مصر خلال الآونة الأخيرة، باعتبارها شريان جديد يرفع من تصنيف القناة ويجعلها في صدارة الممرات الملاحية العالمية، ويحفظ لها مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحرى، كما أشار إلى أن هيئة قناة السويس تبنت في الفترة الأخيرة استراتيجية طموحة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات جديدة ومثمرة مع الشركاء الأجانب لتطوير أداء كل من الشركات والترسانات التابعة للهيئة وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي للهيئة ورقمنة الخدمات التي تقدمها للعملاء لمواكبة التطور العالمي وتحسين الخدمات المُقدمة