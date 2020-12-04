شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة الجمعة الموحدة في مساجد المحافظة تدور حول موضوع «مفهوم العرض والشرف».

وأشار جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة، والوقت المحدد للخطبة طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.