شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أرمنت بالأقصر بسبب أعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها من الساعة 11 مساء اليوم حتى فجر اليوم التالى السبت.

وأضافت الشركة أن الانقطاعات بسبب تنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضي للتوسعات الجديدة بالخزان القائم بمحطة مياه أرمنت.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.