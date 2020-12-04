- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير محيط مستشفى الحجر الصحي بقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، إنه تم صباح اليوم رش وتعقيم المنطقة حول مستشفى العزل الصحى بمدينة قها، وكذا تشجير محيط المستشفى بأشجار الزينة لتحسين المنظر الطبيعى وحتى يكون منظرًا جماليًا أمام المرضى.
وأضافت رئيس المدينة أنه تم القيام بأعمال قص وتهذيب الأشجار في كافة شوارع المدينة بإشراف سلوى أبوالعينين، نائب رئيس المدينة، وسمير عبدالله، مسؤول قسم الصيانة، كما تم استكمال أعمال رفع كفاءة وتحسين المستوى البيئي والمحافظة على الوجه الحضارى والمظهر الجمالى بالمدينة برفع المخلفات وكنس وجرد الشوارع الرئيسيه بالجريدار، كما قام عمال قسم الصيانة بدهان الأرصفة بالشوارع الرئيسية والتركيز على نظافة الطريق الزراعى السريع في نطاق مدينة قها من منطقة مزلقان قها وحتى قرب منطقة سنديون، حيث إن المدينة تقع على الطريق الزراعى، وهى تعتبر عنوانا لمحافظة القليوبية من حيث النظافة والمظهر الجمالى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر تشجير محيط مستشفى الحجر الصحي بقها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.