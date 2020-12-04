شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير محيط مستشفى الحجر الصحي بقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، إنه تم صباح اليوم رش وتعقيم المنطقة حول مستشفى العزل الصحى بمدينة قها، وكذا تشجير محيط المستشفى بأشجار الزينة لتحسين المنظر الطبيعى وحتى يكون منظرًا جماليًا أمام المرضى.

وأضافت رئيس المدينة أنه تم القيام بأعمال قص وتهذيب الأشجار في كافة شوارع المدينة بإشراف سلوى أبوالعينين، نائب رئيس المدينة، وسمير عبدالله، مسؤول قسم الصيانة، كما تم استكمال أعمال رفع كفاءة وتحسين المستوى البيئي والمحافظة على الوجه الحضارى والمظهر الجمالى بالمدينة برفع المخلفات وكنس وجرد الشوارع الرئيسيه بالجريدار، كما قام عمال قسم الصيانة بدهان الأرصفة بالشوارع الرئيسية والتركيز على نظافة الطريق الزراعى السريع في نطاق مدينة قها من منطقة مزلقان قها وحتى قرب منطقة سنديون، حيث إن المدينة تقع على الطريق الزراعى، وهى تعتبر عنوانا لمحافظة القليوبية من حيث النظافة والمظهر الجمالى.

تشجير المنطقه حول عزل قها

تشجير المنطقه حول عزل قها

تشجير المنطقه حول عزل قها

تشجير المنطقه حول عزل قها