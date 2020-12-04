شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لتوعية مزارعي برج العرب بـ«فوائد الرى المطور» و«تسوية الأرض بالليزر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، أنه تم تنظيم قافلة ارشادية بالتعاون بين الاعلام الريفي وإدارات الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي والأراضي والمياة، وجهاز تحسين الأراضي،أمس لتوعية مزارعى قرية الجويرية التابعة برج العرب غرب الاسكنردية بفوائد الرى المطور وتسوية الأراضي بالليزر.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تقوم بإنهاء إجراءات تسجيل موافقات المزارعين وتوقيعهم على نماذج لتحويل أنظمة الري من الرى بالغمر إلى الري الحديث بهدف تقليل الهدر من المياه، مشيرا إلى أن اجمالى الاراضى التي طلبت الجمعيات الزراعية التابعة لها تحويلها من الرى بالغمر إلى الري الحديث، 30 ألف فدان على مستوى الاسكندرية.

ولفت إلى أن هناك نوعان من الرى، هما الرى المطور ويعنى تقليل فقدان المياه ومنع إهدارها من خلال تركيب محابس على البدايات والتحكم في كميات المياه المسموح بها، بواسطة محابس للغلق والفتح يتم تركيبها على البدايات الخاصة بوسائل تصريف المياة، أما الرى الحديث هو الرى بالرش أو التنقيط، وهو ما تسعى الاسكندرية لتنفيذه.

وشدد «صالح»، على أهمية نظام الري الحديث، حيث يأتى في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وتوجهات الدولة المصرية بالحفاظ على المياه والاتساق مع استراتيجية الحكومة في 2020، لاعتماد طرق الري الحديث، لخدمة الفلاحين وترشيد استهلاك المياه بشكل عام، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية حيث تهدف خطة الري الحديث إلى التحول من الري بالغمر إلى الري بالرش أو التنقيط.

وبدأت الندوة بشرح وافي من المهندس حمدي بكر، مدير جهاز تحسين الأراضي ببرج العرب، حيث تحدث عن الخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين عن طريق الجمعيات مثل توفير جرارات ٢ سلاح بأسعار منخفضة، ثم تحدث عن تسوية الارض بالليزر من حيث كيفية التسوية والأجهزة المستخدمة وتكلفة التسوية.

وتناول المهندس عبدالفتاح نور الدين، مدير إدارة برج العرب الزراعية شرح مميزات تسوية الأرض بالليزر والعائد منها وأهميتها للأرض والمزارع، كما تحدث المهندس وسام عزت من إدارة الأراضي والمياه عن طرق الري الحديثة واهتمام الدولة بالري المطور وقام بشرح تكلفة الري المطور وكيفية تركيبها، موضحاً بعض النماذج الناجحة في بعض المحافظات الأخرى داخل الجمهورية، وتحدث بالتفصيل عن مميزاتها ودورها في زيادة الإنتاجية وتحسين صفات المزروعات الناتجة.

وتحدث المهندس جابر الدياش، رئيس قسم حماية الأراضي بإدارة برج العرب الزراعية، عن قانون حماية الأراضي وعقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وإجراءات إستخراج تصاريح البناء في الوقت الحالي.

أشرف على القافلة التي استمرت ساعتين، من إدارة برج العرب الزراعية المهندس أنور شعيب رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة، وأعدتها الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي بالمديرية.

قافلة إرشادية لتوعية مزارعى برج العرب بـ"فوائد الرى المطور" و"تسوية الأرض بالليزر" (صور)

قافلة إرشادية لتوعية مزارعى برج العرب بـ"فوائد الرى المطور" و"تسوية الأرض بالليزر" (صور)

قافلة إرشادية لتوعية مزارعى برج العرب بـ"فوائد الرى المطور" و"تسوية الأرض بالليزر" (صور)