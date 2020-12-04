شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 مراكز تعليمية في المنتزه خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الأزمات والكوارث في حى المنتزه أول، وبعضوية كل من إدارة الشؤون القانونية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة رخص المحال ومندوب من الاتصال السياسى بالتربية والتعليم، حملة مكبرة لغلق وتشميع كل أماكن التجمعات ومراكز الدروس الخصوصية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.
أسفرت الحملة عن غلق ١٠ مراكز دروس تعليمية (سناتر) خلال 24 ساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي: سنتر كامبردج وسنتر العاشر وسنتر انوار الخير وسنتر سمارت وسنتر هاوس اوف ساينس وسنتر دريم وسنتر رويال وسنتر أصالة وجمعية صحتك بين إيديك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر غلق 10 مراكز تعليمية في المنتزه خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.