شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 مراكز تعليمية في المنتزه خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الأزمات والكوارث في حى المنتزه أول، وبعضوية كل من إدارة الشؤون القانونية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة رخص المحال ومندوب من الاتصال السياسى بالتربية والتعليم، حملة مكبرة لغلق وتشميع كل أماكن التجمعات ومراكز الدروس الخصوصية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن غلق ١٠ مراكز دروس تعليمية (سناتر) خلال 24 ساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي: سنتر كامبردج وسنتر العاشر وسنتر انوار الخير وسنتر سمارت وسنتر هاوس اوف ساينس وسنتر دريم وسنتر رويال وسنتر أصالة وجمعية صحتك بين إيديك.