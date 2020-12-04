شكرا لقرائتكم خبر عن حصر المحال والإعلانات غير المرخصة في قرى كفر شكر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بالمرور على الوحدات المحلية بالقرى لحصر كافة المحال غير المرخصة وكذا اللافتات الإعلانية التي تم وضعها بشكل عشوائى دون تصريح من الجهات التنفيذية.

قال اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة، إنه تم حصر كل الإشغالات والمحال غير القانونية، وجار اتخاذ الاجراءات حيالها بالتنسيق مع مسؤولى رخص المحال والإشغالات، مشيرا إلى أن حملات المرور على المحال التجارية والصناعية والإعلانات ورفع الإشغالات مستمرة على مستوى المدينة والوحدات القروية.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تقوم بحملة نظافة عامة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين في قرية تصفا، حيث تمت نظافة الشوارع والطرق ورفع المخلفات والقمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما تم استكمال أعمال تطوير حديقة الوردة بالمدينة وتقسيم الأحواض وزراعتها ووضع مقاعد خشبية وأعمدة إنارة لتكون متنفسًا للأهالى من خلال تطوير وإنشاء الحدائق العامة المجانية.