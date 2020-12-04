شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدشن موقعًا إلكترونيًا لتلقى مقترحات وشكاوى طلابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تدشين أول موقع إلكترونى لتلقى اقتراحات وشكاوي وهموم الطلاب على مستوى 23 كلية ومعهدًا للعمل على حلها.

يأتى الموقع الإلكتروني لخدمة طلاب الجامعة، انطلاقاً من دور مركز القياس والتقويم لقياس رضا الأطراف المعنية في العملية التعليمية، من بينها الطلاب، حيث تقرر استقبال أي شكوى أو مقترح من طلاب الجامعة، على الإيميل: [email protected]

وذكرت الجامعة إرشادات للطلاب للاستخدام تتضمن البيانات الأساسية للطالب صاحب الشكوى أو المقترح، من بينها موضوع الشكوى، واسم الكلية، والفرقة الدراسية.