شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ89 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، بأن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 89 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و22 قيراطًا و 14 سهمًا، عبارة عن إزالة فورية لـ83 حالة بمساحة 2 فدان و18 قيراطًا و13 سهمًا وإزالة سابقة لـ6 حالات بمساحة 3 قراريط وسهم.

وأضاف «الجمل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة تقوم برصد أي مخالفة تعدٍّ على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.