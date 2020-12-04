شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مراكز تعليمية وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف حي وسط الإسكندرية حملاته لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، وبتعليمات من اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وشن الحي حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية(السناتر) التابعة لقسم محرم بك، بالتنسيق بين حي وسط وإدارة وسط التعليمية.

تم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز التعليمية بمنطقة محرم بك، وتم خلالها إغلاق ٣ مراكز تعليمية،ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة ؛في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

شارك في الحملة من حي وسط؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومن ادارة وسط التعليمية :ادارة الاتصال السياسي وإدارة الشؤون القانونية .

واكد اللواء علاء يوسف رئيس الحي انه جاري متابعة الحملات، والعمل مستمر ولن يسمح باعادة تلك السناتر للعمل في ظل تفشى فيروس كورونا .