شكرا لقرائتكم خبر عن إستجابة لشكاوى المواطنين.. القضاء على سرقة التيار الكهربائي شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حي المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملاته اليومية لرصد المخالفات والتصدى لها والعمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، حيث تمت اليوم استجابة سريعة لشكاوي أهالي عزبة فرعون - بالتنسيق الفوري مع إدارة الكهرباء والإضاءة العامة- لعمل صيانة لكشافات العزبة فرعون ومتفرعاتها والقضاء على سرقة التيار شرق الإسكندرية.

وتم عزل أعمدة شارع العاشر من رمضان، وتم عمل غطاء لعامود كهرباء وفك توصيله كهرباء عشوائيه بشارع ملك حفني أمام مساكن السكة الحديد .

كما تم تركيب غطاء المطبق بشارع القاهرة، ومتابعة أعمال رفع مخلفات الحفر شارع حسن زغمور من اسكندر ابراهيم بعد الانتهاء من مشروع الكهرباء واعمال ترميم غرفه كهرباء شارع ٥٧ من ش خالد بن ورفع مخلفات الحفر الناتجه عن إصلاح الهبوط شارع جلال حماد مع الكورنيش

وقالت المهندسة جيهان إنه جارى تركيب البلاط بمتفرعات شارع ابراهيم هريدي ضمن خطة تطوير العشوائيات وتم تركيب الأعمدة بشارع ابن عقيل وش ابن سلامه ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوصيل الصرف للعقارات الموجودة في اول ١٦ الاصلاح من ضمن اعمال مشروع الصرف الصحى .

واضافت رئيس الحى انه يتم الاستجابة وبصورة فورية لكل شكاوى المواطنين وفى اوقات قياسية والمواطن يشعر بهذاه الاستجابة على ارض الواقع حيث اننا استجبنا لكل الشكاوى المقدمة الينا .

استجابة لشكاوى المواطنين .. القضاء على سرقة التيار شرق الإسكندرية

استجابة لشكاوى المواطنين .. القضاء على سرقة التيار شرق الإسكندرية