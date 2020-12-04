«زراعة الإسكندرية» و«بحوث القطن» يبحثان تنفيذ خطة مكافحة عمالة الأطفال في القطاع الزراعي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، أن منظمة العمل الدولية اختارت الاسكندرية ضمن 5 محافظات لتنظيم ورشة عمل عن مخاطر عمالة الأطفال في القطاع الزراعى، تزامناً مع دخول مصر ضمن اتفاقية دولية لتصدير القطن، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ضمن شروطها عدم استغلال الأطفال في مرحلة جني محصول القطن بالنسبة للدول التي سيتم استيراد المحصول منها.

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي والإدارة المركزية لشئون المديريات ومعهد بحوث القطن ومنظمة العمل الدولية، مساء أمس لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة عمالة الأطفال في القطاع الزراعى، أنه تم خلال الورشة طرح سبل لتوفير دعم مالى لأسر الأطفال لسد الحاجة لديهم بدلاً من تشغيل الاطفال، وتغيير طريقة جني القطن من خلال مد الجمعيات الزراعية وأماكن زراعة القطن بماكينات والات جنى حديثة للجمع الالى للقطن الأمر الذي يترتب عليه طريقة معينة في الزراعة أصناف معينة يتم زراعتها.

وشدد على تنمية الجمعيات الزراعية وتعظيم دورها، مشيرا إلى أن مشاكل الجمعيات تتمثل في أمرين أساسيين هما تسويق القطن وتكلفة الخدمات التي من بينها عملية الجنى، لذلك تم تقديم مقترح للمنظمة بتوفير ماكينات جنى حديثة بـ56 جمعية على مستوى الاسكندرية، كما أن تنفيذ المقترح يتطلب وقت طويل لذلك يتم التغلب عليه بمنح المزارعين قروض ميسرة بفائدة 5% أسوة بمشروع البتلو حتى يتم الحفاظ على مزارع القطن لان مشكلته الاساسية في التمويل لا سيما في شراء البذرة وتجهيز الأرض على ان يتم تحصيل القروض بعد الحصاد.

كما ألقى المشاركون الضوء على نقاط الضعف والقوة الموجودة بالجمعيات التعاونية حتى يمكن الرجوع اليها كسند في تعديل أوضاع الجمعيات المحلية لمساندة مزارعى القطن، وتفعيل دور الجمعية المركزية والجمعية العامة في تعزيز قدرة التعاونيات وتقليل عمالة الأطفال كذلك دور الإدارة العامة للإرشاد الزراعى وإدارة المكافحة في متابعة ومساندة مزارعى القطن وإمدادهم التوصيات الإرشادية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذلك مكافحة الآفات التي تصيب المحصول والمرور الدورى على الأراضى الزراعية.

"زراعة الاسكندرية" و"بحوث القطن" يبحثان تنفيذ خطة مكافحة عمالة الأطفال فى القطاع الزراعى (صور)

"زراعة الاسكندرية" و"بحوث القطن" يبحثان تنفيذ خطة مكافحة عمالة الأطفال فى القطاع الزراعى (صور)