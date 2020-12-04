شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 40 كيلو أغذية فاسدة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه تم تحرير 9 محاضر، من بينها 5 محاضر لمنشآت ليست بها شهادات صحية للعاملين بها و4 محاضر أخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وإعدام 40 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وأضاف أن حملة من الطب الوقائى، برئاسة الدكتورة أمنية حسن، مدير القسم الوقائي، قامت بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وقام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف بعمل حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبعد المرور على 10 منشآت، تم سحب 14 عينة أغذية مختلفة، وإرسالها إلى المعمل للتحليل، وأسفرت الحملة عن إعدام 40 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 9 جنح صحية، بينها 5 جنح للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية و4 محاضر جنحة صحية طبقًا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.