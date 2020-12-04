شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ»: ترسية مشروع إنقاذ آثار المنتزه للتنفيذ بتكلفة 75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، بدء أعمال التنفيذ الفعلي لمشروع ترميم وإنقاذ آثار المنتزه، في ديسمبر الجارى، إذ جرى طرح المشروع، وتمت الترسية على إحدى الشركات المنفذة لبدء الأعمال.

وأوضح «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الهيئة أرسلت خرائط مساحية وهندسية بالموقع للإدارات الهندسية والفنية بـ9 جهات أمنية معنية للحصول على موافقاتها تمهيدًا للتنفيذ وتشوين الكتل الخرسانية لإنزالها في البحر، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 75 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروع الترميم يُعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزه شرق الإسكندرية، اذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، لافتًا إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزه.

وقال إن المشروع سبقته معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية، بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الأثرى والكوبرى والفنار وإعداد دراسة شاملة، خاصة أن المنطقة تُعد من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية، وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

ويُشار إلى أن إنشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام 1925، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 حتى 1936.