شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة.. والبرتقال بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ،إنه تم بدء الموسم التصديري للحاصلات الزراعية " الخضر والفاكهة " وخاصة الموسم التصديري للبرتقال لجميع الأسواق العالمية، وذلك بعد البدء في عمليات الفحص وسحب العينات للتحليل الأسبوع الماضى ، والتنبيه على الشركات بعدم التصدير قبل الأول من ديسمبر الجارى، وتوضيح ذلك على طلب الفحص حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات بمعرفة مهندسي الحجر الزراعي.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي المصري ، أن مصر لديها ميزة نسبية في تصدير الموالح وهو ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و400 ألف طن العام الماضي رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا، متابعا إنه من المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية في ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يرتف طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التي تساهم في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مواجهة مخاطر الفيروسات.

وشدد على أن الحجر الزراعى ، على مواصلة تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع في فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التي ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية.

ووفقا لتقارير وزارة الزراعة، تبدأ الصادرات للبرتقال عادة في الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الإتحاد الأوروبي وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.