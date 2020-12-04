"صيد الحيوانات" ليست الأولى.. ٧ أزمات سابقة للإعلامية ريهام سعيد وصلت لحبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

واصلت الإعلامية ريهام سعيد إثارة الجدل من جديد بعد حلقة الأمس من برنامجها "صبايا الخير" على شبكة قنوات النهار، عن صيد الحيوانات في مصر، التي أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتضيف أزمة جديدة بعد العديد من الأزمات التي لاحقتها في السابق.

وأعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت "شبكة قنوات النهار"، أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وهذه ليست الأزمة الأولى لريهام سعيد، إذ أثارت ريهام عدة أزمات في قنوات سابقة تسببت في إيقافها من قنوات واتخاذ إجراءات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ضدها، وكذلك القنوات التي عملت بها.

ويستعرض الخليج 365 الأزمات المتلاحقة للإعلامية ريهام سعيد، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أزمة تصريحاتها الأخيرة حول البدينين على شاشة قناة الحياة، والتي أثارت غضبًا واسعًا، حيث قالت "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر، منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، الأمر الذي تسبب في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمنعها من الظهور لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس.

كما قررت إدارة قناة الحياة وقف برنامج صبايا الخير، بعد طلب نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة بتوفيق أوضاعها مع النقابة، ووجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها بعد حلقتها المثيرة للجدل بوصف مرضى السمنة بالميتين.

٢- من بين أشهر الأزمات التي تعرضت لها ريهام سعيد هي أزمة فتاة المول وتعتبر من أبرز الأزمات التي واجهتها، عندما كانت تعمل في قناة النهار، حيث استضافت فتاة تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بأحد المراكز التجارية، لتظهر ريهام سعيد فيما بعد وتقوم بنشر صور شخصية للفتاة، لتتهم الفتاة فريق عمل البرنامج بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها، وتعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من الجمهور الذي طالب قناة “النهار” بوقف البرنامج، لتستجيب القناة بالفعل، قبل أن تعود لتقديم نفس البرنامج على نفس القناة.

٣- كما أثارت ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" أزمة مع النجمة زينة، واتهام الأخيرة بتشويه سمعتها، الأمر الذي اقتضى برفع قضية ضد ريهام سعيد، حيث قضت حينها محكمة جنح أول أكتوبر بحبس ريهام ستة أشهر إضافة لغرامة مالية وكفالة عشرة آلاف جنيه، واستأنفت ريهام، ليصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الهرم، ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

٤- في فبراير 2018، ألغت إدارة قنوات "النهار" برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام من خريطة القناة بشكل نهائي بعد حبسها والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها في اتهامهم بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تليفزيونية.

٥- "أزمة اللاجئين السوريين" أيضا أثارتها ريهام سعيد في إحدى حلقات البرنامج، والتي كانت مخصصة لتوزيع المساعدات عليهم في المخيمات، وتحدثت ريهام بطريقة غير لائقة أثناء توزيع المساعدات ووصفها البعض بغير الحضارية وأقرب إلى الشماتة من اللاجئين.

وأثار التصرف غضب المصريين من تصوير السوريين وهم يهرولون خلف سيارة المساعدات ويتنافسون فيما بينهم لمحاولة الحصول عليها.

وفجرت الأزمة، أزمة جديدة مع الإعلامي يسري فودة الذي انتقدها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك واصفاً حلقتها بالمخزية، لتقوم ريهام بالرد عليه من خلال برنامجها أنها كانت تحترمه، وكان من الممكن أن تتعلم منه شيئاً، لكن ردها عليه جاء لانتقاده لشخصها.

٦- انتقادات ريهام عبر برنامجها طالت أيضاً المستشفى المتخصص في علاج سرطان الأطفال في 57357 واهتمام الإعلام المكثف بهذا المستشفى دون غيره لجمع التبرعات لها.

الأمر الذي تسبب في انتقاد مالك قناة "النهار" علاء الكحكي لها، ليجري مداخلة هاتفية على الهواء، وتضطر ريهام سعيد بعدها للانسحاب من البرنامج، اعتراضًا منها على هجوم الكحكي.

٧- أزمة أخرى مع الفنان حجاج عبد العظيم، الذي قام بمقاضاة ريهام سعيد والمطرب سعد الصغير، بعد أن اتهمها بسرقة برنامجه "خارج نطاق الخدمة"، ليحولاه إلى "من غير زعل".​