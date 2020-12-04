شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن موعد وصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، لاستقبال 3 زرافات جديدة خلال أيام لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

وذلك بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، مؤكدا تأخر الشحن بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة الزرافات الجديدة من جنوب أفريقيا خلال أيام عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب أفريقيا.

وتابع، سيتم توريد عدد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة منها ذكر وعدد 2 أنثي الزرافات بأعمار لا تتجاوز عامين، وتم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على أن يتم توريد الزرافات الثلاثة وفقا لنظام التبادل التجاري لحيوانات برية، ومنها خلوها من الأمراض التي تمنع استيرادها والتي تحددها السلطات البيطرية.

كما انتهت حديقة حيوان الجيزة من تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، و الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال ، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أكد في تصريحات لـ" الخليج 365 ، عن وصول 3 زرافات من جنوب افريقيا لحديقة حيوان الجيزة الأول من ديسمبر المقبل، حيث يتم شحن الزرافات على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشا، وبعدها وصولها يتم التعاقد مع شركة خاصة للسيارات المجهزة لنقلها الى حديقة حيوان الجيزة حتى مسكنها الجديد.

وأكد "رجائى"، أنه على الرغم من تراجع إيرادات حديقة حيوان الجيزة بسسب ازمة كورونا نجحت إدارة حديقة الحيوان بجلب العديد من الحيوانات المهدد بالانقراض بالتبادل ، ومنها إتمام الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد 2 زرافة انثي وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الاروي ،موضحا أن استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.