شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد قطارات خط الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد قيام بعض قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس مع تعديل محطات القيام والوصول لبعضها اعتبارا من اليوم الجمعة، بما يناسب احتياجات ورغبات المواطنين وحجم الطلب على هذه القطارات.

وشمل التعديلات تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 132 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية 10.20 صباحا بحيث يصل القاهرة 2.05، مع امتداد مسير قطار مميز رقم 128 الإسكندرية ـ طنطا ليصل إلى بنها، وكذلك تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 129 طنطا ـ الإسكندرية ليقوم من محطة بنها الساعة 6.05 صباحا.

كانت هيئة السكة الحديد قامت بإجراء بعض التعديلات فى جداول تشغيل القطارات العادية بخطوط الصعيد مع تغيير تركيب عربات بعضها بعربات روسية جديدة، بما يناسب حجم الطلب وكثافات الركاب فى بعض المحطات وعلى بعض الخطوط واحتياجات الركاب، وذلك استكمالا للتعديلات التى بدات فى إجراءها الهيئة على كافة خطوطها الرئيسية والفرعية بما يلبى برغبات جمهور مستخدمى القطارات تزامنا مع دخول العربات الروسية الجديدة الخدمة.