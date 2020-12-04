شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد قطارات خط الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد قيام بعض قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس مع تعديل محطات القيام والوصول لبعضها اعتبارا من اليوم الجمعة، بما يناسب احتياجات ورغبات المواطنين وحجم الطلب على هذه القطارات.
وشمل التعديلات تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 132 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية 10.20 صباحا بحيث يصل القاهرة 2.05، مع امتداد مسير قطار مميز رقم 128 الإسكندرية ـ طنطا ليصل إلى بنها، وكذلك تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 129 طنطا ـ الإسكندرية ليقوم من محطة بنها الساعة 6.05 صباحا.
كانت هيئة السكة الحديد قامت بإجراء بعض التعديلات فى جداول تشغيل القطارات العادية بخطوط الصعيد مع تغيير تركيب عربات بعضها بعربات روسية جديدة، بما يناسب حجم الطلب وكثافات الركاب فى بعض المحطات وعلى بعض الخطوط واحتياجات الركاب، وذلك استكمالا للتعديلات التى بدات فى إجراءها الهيئة على كافة خطوطها الرئيسية والفرعية بما يلبى برغبات جمهور مستخدمى القطارات تزامنا مع دخول العربات الروسية الجديدة الخدمة.
استقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 151 عربة روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث تصل من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة دفعات شهرية بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد قطارات خط الإسكندرية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.