كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات بمصر.. وتحذيرات من ارتفاع عدد الفقراء بسبب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، في الساعات الأربع والعشرين الماضي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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