حدث ليلاً| 432 إصابة جديدة بكورونا واتصال ترامب بالسيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 133 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.

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السيسي يبحث مع ترامب هاتفيا التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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بكري: الحكومة قد تتخذ إجراءات صارمة حال استمرار تصاعد إصابات كورونا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العالم مازال يعيش في "كابوس كورونا" والأرقام حول العالم تقترب من 65 مليون مصاب، ونحو مليون ونصف وفاة.

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الطيب يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب أزهري فقد ذراعيه في حادث

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

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الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

قالت وزارة الخارجية إنها تتابع بشكل مستمر حادث سفينة الشحن "ميلان"، التي تعرضت للقرصنة قرابة السواحل النيجيرية، لافتة إلى أن السفينة أصبحت في سلطات إنفاذ القانون إلا أن الخاطفين هربوا وبرفقتهم المختطفين.

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المسلماني: إثيوبيا قد تشهد حالة من التفكك إلى 5 أقاليم

أكد أحمد المسلماني، الكاتب السياسي، أن الدستورالإثيوبي يتضمن نصًا يكفل لأى أقليم من أقاليم الدولة الانفصال عن الدولة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتحقق هذا السيناريو في إقليم التيجراى في ظل تصاعد الأحداث الدموية مع حكومة آبى أحمد.

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منسق "مسار العائلة المقدسة": إنهاء البنية الأساسية للمشروع بحلول أعياد الميلاد

قال مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة، المهندس عادل الجندي، إن المشروع يمثل محورا عمرانبا يقوده قطاع السياحة ممثلاً في وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لإنهاء البنية الأساسية لكافة النقاط الـ ٢٥ بحلول أعياد الميلاد القادمة.

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مثلي الأعلى سعاد حسن وأهلي مبسوطين مني.. تصريحات جديدة لسلمى الشيمي عقب الإفراج عنها

قالت سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميا باسم فتاة "فوتوسيشن" سقارة، إن مكسبها من الترويج لبعض الـ "برندات" في الحدود العادية، موضحة أنها قامت بعمل "سيشن" على "سيارة موز" وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محافظ الإسكندرية: لا توجد أي جثامين جديدة أسفل عقار محرم بك

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التأكد من عدم وجود أى جثامين جديدة أسفل عقار محرم بك.

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استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض أليسا فرح من منصبها

أعلن البيت الأبيض، استقالة مديرة الاتصالات أليسا فرح من منصبها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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موسكو تسجل 77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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حاكم كاليفورنيا: الولاية في طريقها للإغلاق

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يوم الخميس إن معظم سكان الولاية الذين يزيد عددهم عن 40 مليون شخص سيواجهون أوامر بالإغلاق في غضون أيام، وستكون الولاية بأكملها قيد الإغلاق بحلول منتصف ديسمبر.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/12/4/1924369