شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الأسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن البرامج التوعوية حول أضرار تعالطى المخدرات فى حى الأسمرات فى نقاط محددة .

تنفيذ حملات طرق أبواب لتوعية الأسر بأضرار المخدرات بحى الأسمرات .

استفاد من هذه الحملة 8654 أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد .

المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض .

تستهدف أيضا تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر

تخصيص عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بحى الأسمرات لاستقبال الأهالى خاصة الشباب والمراهقين لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي

255 شابا من حى الأسمرات تقدموا للعلاج من الإدمان ويتم علاجهم مجانا وفى سرية تامة .