شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز غرفة متابعة لحركة المركبات تحسبا لحوادث الطرق بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

ورفعت إدارة المرور حالة الطؤارى وجهزت غرفة متابعة لحركة المركبات بسبب ظهور الشبورة خلال الأيام المقبلة ، تحسبا لوقوع اى حوادث مرورية فى حالة انعدام الرؤية على المحاور، وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية.