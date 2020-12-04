شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: شعور المواطن بدقة الفاتورة ساهم فى رفع نسب التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح منظومة القراءة الموحد بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتشجيع على رفع معدلات التحصيل.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إصدار فاتورة دقيقه تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ساهم فى تراكم المديونيات على المشتركينن وبالتالي العجز بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة وصحتها ساهم فى إقباله على السداد وبالتالى رفع نسب التحصيل.

وقال شاكر، إن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة ومع ذلك لا يمكن تجاهل أى شكوى إلى مواطن ويتم فحصها ومحاسبة المخطئ إن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.

وأوضح وزير الكهرباء، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على احدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها قائلا: "اطمنوا مافيش أخطاء في فواتير الكهرباء والقراءات جميعها مصورة"، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.