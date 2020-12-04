كيف تحل محافظة الجيزة مشاكل مياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة مشروعات لحل مشاكل مياه الشرب بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنيه، من المقرر تسليمها نهاية شهر مارس القادم، ويعرض الخليج 365 أهمية هذه المشروعات لحل مشكلة المياه بأوسيم ومنشأة القناطر. 1- يتم إنشاء محطة مياه الشرب " القيراطيين " بمركز أوسيم. 2- تبلغ طاقة محطة القراطين الاستيعابية للمرحلتين 120 ألف م 3. 3- من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لها بطاقة استيعابية 60 ألف م3 نهاية شهر مارس القادم. 4- ستساهم المحطة فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدداً من القطاعات التى تعانى بمركز أوسيم . 5- يتم إنشاء مأخذ ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر لحل المشاكل بالمركز. 6- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 80 ألف م3/يوم تنفذ على مرحلتين. 7- تكلفة المحطة بالكامل 210 مليون جنيه. 8- من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 40 ألف متر، نهاية مارس القادم . 9- مشروعات محطات المياه بالجيزة أضافت خلال عامين 350 م٣ من المياه. 10- تكلف المياه خلال عامين بالمحافظة وصل ل 3 مليار جنيه. 11- تم تنفيذ مشروعات محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه أطفيح والصف والعياط والحوامدية وامبابة.



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