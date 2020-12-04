شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تضع سيناريوهات تأمين نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت أجهزة الأمن سيناريوهات تأمين مباراة نهائي كأس مصر، الذي تجمع الأهلي وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندري، وإطاحة الثاني بالزمالك من البطولة.

ووضعت "الأفريقية للأمن والحراسة" عدة سيناريوهات أمنية لتأمين اللقاء المرتقب، مما يضمن الخروج بالمباراة لبر الأمان وفي مشهد حضاري، من خلال تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم، فضلاً عن وجود خطة لتأمين مراسم تسليم الكأس.

وكان الأهلي استعد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وهي المباراة التى يرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما حصل على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف.

فيما تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.