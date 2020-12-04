شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: زيارة مجلس إدارة نادي القضاة خطوة كريمة لا تصدر إلا من الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رجائي عطية، نقيب المحامين، عن امتنانه واعتزازه بزيارة رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبدالمحسن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، أمس الأربعاء.



وقال عطية في تصريحات صحفية: «أتقدم من قلبي وكل مشاعري بجزيل الشكر وعميق الامتنان والعرفان لرئيس نادي قضاة مصر، ووكيل المجلس والمتحدث الرسمي للمجلس، الذين شرفوني في خطوة كريمة لا تصدر إلا من الكبار، وهذا شأن القضاء كله الذين تفضلوا بزيارتي بالنقابة لتهنئتي بتبوئي موقع النقيب، وإهدائي درع المجلس وهو كرم جليل، سبقته تهنئتهم، والسلطة القضائية ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي غمرني بفضله وضربوا جميعهم المثل الأعلى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما جناحي العدالة من احترام متبادل ومودة صافية وتعاون مستمر غايته تحقيق العدل والإنصاف والذي دومًا أقول عنه إنه لن يضام مظلوم وفي مصر قضاء».



أشار نقيب المحامين، إلى تحاوره وأعضاء مجلس النقابة مع المستشارين، وتبادلهم الآراء حول تبادل الكتب، والملفات، والدوريات، وتبادل الكتابة في المطبوعات التي تصدر عن كل منهما، والمساهمة المشتركة في تكريس وإعلاء القيم التي تعبر عن العلاقة الوطيدة، والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في تحقيق العدل، والإنصاف وتبادل إلقاء المحاضرات والإعداد لإبرام بروتوكول تعاون يكفل تحقيق الغايات النبيلة.