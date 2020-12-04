شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطوير مزلقان دسوق الرئيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال العمل بتطوير المزلقانات بلوك 2 بالكيلو 250/200 . وقالت لـ«المصري اليوم»، إنه جارى العمل في تطوير مزلقان دسوق الرئيسى بجوار محطة القطار، ووضع بلاط الأنترلوك بين القضبان وجارى استكمال أعمال الطلاء وتركيب بلاط وتركيب البوابات إلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من المراحل السابقة من أعمال التطوير وتوسعة الحارات لكل اتجاه وإنشاء حواجز خرسانية وبلدوارات . الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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