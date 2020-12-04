شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أمر السيسي بعلاجها.. محافظ بني سويف يزور الطفلة شروق في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى حماد والد الطفلة «شروق» التي أمر الرئيس السيسى بعلاجها على نفقة الدولة في مستشفى بنى سويف الجامعى عقب استغاثة أسرتها بإنقاذها من «ثقب في القلب»، إن الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف زار نجلته، وفاجأها بهدية عليها صورة الرئيس السيسى، وبداخلها «عروسة باربى وسرير هزاز ومطبخ»، مشيرا إلى أنها رفضت فتح الهدية وقالت أنها تريد الاحتفاظ بها لتفتحها في المنزل بمركز الفشن مع شقيقتيها هنا ومكة، ليلعبن مع بعضهن، بعد إجراء العملية لها يوم الأحد المقبل، وقال إن شروق قالت للمحافظ سلملى على «عمو السيسى» عندما قال لها إن الهدية دى من الرئيس.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام، حتى إجراء العملية وتماثلها للشفاء.

وأثنى محافظ بني سويف على الرعاية المقدمة لها بالمستشفى الجامعي، معربا عن تقديره للطاقم الطبي والتمريض والخدمة الطبية المميزة، مؤكدا أن المستشفى الجامعي ركيزة أساسية في المنظومة الصحية التي تقدم خدمة طبية هامة لأهالينا في بني سويف

وأفاد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفي الجامعي، بأنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية للطفلة المصابة في ثقبين في القلب وذلك بعدما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيتم اجراء العملية الجراحية الأسبوع القادم عن طريق أساتذة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، ومؤكدا على استقرار حالتها الصحية.