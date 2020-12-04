شكرا لقرائتكم خبر عن العامرية تواصل عمليات شفط وتصريف «أمطار المكنسة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل حى العامرية ثان غرب الإسكندرية بإشراف محمود بريك، رئيس الحى، شفط وتصريف المياه التي تجمعت بفعل الأمطار الغزيرة منذ أيام التي تعرضت لها المحافظة بفعل نوة باقى المكنسة وتراكمت بمناسيب عالية.
وتابع عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى ومدير المتابعة الميدانية، تطهير مطابق الصرف الصحى وشفط مياه الأمطار، حيث تم شفط مياه الصرف الصحى من مطابق الصرف الصحى بالناصرية القديمة أمام شركة الصوامع وتسليك وتطهير مطابق الصرف الصحي في قريه بغداد وشفط تراكم مياه الأمطار.
قال بريك رئيس الحى، إنه جاري العمل في الوقت الحالي لمتابعة كافة أماكن تجمع مياه الأمطار والصرف الصحى بنطاق الحي.
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