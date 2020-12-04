شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف مطروح» تنظم حملة لتطهير المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أوقاف مطروح حملة تعقيم وتطهير ونظافة بجميع إدارات المحافظة، مع التشديد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدأت بمدينة الحمام مرورا بالعلمين والضبعة ومدينة مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.



أفاد الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام أوقاف مطروح، أن الحفاظ على النفس وحمايتها وإحيائها من مقاصد الشرع الحنيف وإذا كان لا يتواصل لذلك إلا عبر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الأمراض والأوبئة صار ذلك واجبا.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة والتطهير بمدن للمحافظة مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.