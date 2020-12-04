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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص فيديو متداول على السوشيال لشاب يشهر بفتاة لزواجها من غيره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الجهات المعنية فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لشاب يظهر بسيارة وبرفقته ميكروفون يشهر من خلاله بفتاة، زاعمًا أنها كانت خطيبته.
وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب يشهر بفتاة من خلال ميكرفون زاعما انها كانت خطيبته وقررت اسرتها زواجها من شخص آخر ، الأمر الذي دفع الشاب للتشهير بها بمنطقة سكنها يوم عقد قرانها.
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