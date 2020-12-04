شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب التكنولوجيا التطبيقية يحصلون على مكافأة مالية أثناء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت مبادرة إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر عام 2018 ، كنموذج جديد للتعليم الفنى المطور، موضحا أن النموذج يرتكز على الشراكة بين الحكومة متمثلة فى الوزارة والقطاع الخاص واحد مؤسسات ضمان الجودة، وتهدف هذه المدارس للاعتماد الدولى للمدرسة وبرامجها الدراسية.

وأوضح مجاهد أنه تم إنشاء 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر 2018، ثم تم إضافة 8 مدارس فى سبتمبر 2019، كما تم إضافة 5 مدارس فى سبتمبر 2020، ليصبح الإجمالي 16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومن المتولع أن تصل هذه المدارس إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

وأشار مجاهد إلى أن الطالب يحصل على شهادة دبلوم فنى معتمدة دوليا، كما يحصل أيضا على مكافأة مالية مناسبة ورعاية اجتماعية مميزة أثناء فترة الدراسة بالإضافة إلى إمكانية العمل بأجر كمتدرب أثناء العطلة الصيفية، كما يحصل الطلاب المتميزين بعد التخرج على فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه حسب نتائج المتابعة والتقييم المستمرة للعملية التعليمية يحصل المعلمون المتميزين على حوافز معنوية و مادية من خلال الشريك الصناعى، كما يحصل المعلمون على تدريبات عالية الجودة باستمرار من خلال خبراء معتمدين.